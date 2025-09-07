تیم‌های فوتبال جوانان پرسپولیس و استقلال امروز (شنبه) در هفته ششم مسابقات لیگ برتر جوانان تهران در ورزشگاه درفشی‌فر به مصاف یکدیگر رفتند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این دیدار، رضا شاهرودی مدیر آکادمی پرسپولیس و علیرضا اسدی مدیر آکادمی استقلال با حضور در ورزشگاه از نزدیک نظاره‌گر بازی بودند.

پرسپولیس که عنوان قهرمانی فصل گذشته لیگ جوانان را در اختیار دارد، نمایشی برتر و یک‌طرفه ارائه داد و در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر پیروز شد.

گل‌های سرخپوشان را امیرمحمد رضایی، مهدی چشم‌به‌راه و امیررضا ولی‌پور به ثمر رساندند.

پس از پایان مسابقه، در حالی که بازیکنان پرسپولیس مشغول شادی بودند، بهادر عبدی سرمربی سرخپوشان با حضور کنار نیمکت استقلالی‌ها به هاشم بیک‌زاده (سرمربی) و مهدی امیرآبادی (سرپرست استقلال) خسته نباشید گفت و به آنها دلداری داد.

هدایت تیم جوانان پرسپولیس در این فصل بر عهده بهادر عبدی است و تیم جوانان استقلال نیز با هدایت هاشم بیک‌زاده در رقابت‌ها حاضر شده است.