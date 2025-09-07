به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید: با توافق بین وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی امید‌ها برای اختصاص تسهیلات ویژه برای نوسازی ادوات کشاورزی افزایش یافته است.

کریم ذولفقاری در گردهمایی روسای ادارات مکانیزاسیون سراسر کشور گفت: ضعف در بخش مکانیزاسیون پاشنه آشیل بخش کشاورزی است و باید با به روز رسانی ماشین آلات کشاورزی نقص در این بخش مرتفع شود.

او ادامه داد: در دو سال اخیر با توجه به بحران انرژی اقدامات خوبی برای تامین سوخت ماشین آلات خودران در مزارع شد و امید است این وضعیت مستمر باشد.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع وزارت جهادکشاورزی گفت: به دلیل فرسودگی کمباین‌ها و کاهش توان مالی کشاورزان میزان افت و ریزش محصولات کشاورزی در کشور چهار و هشت دهم است که امید است با اختصاص تسهیلات کم بهره و ویژه به کشاورزان این میزان کاهش یابد.

قائم مقام مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی وزارت جهاد هم در این همایش گفت: ٥٥ درصد کمباین‌های کشور فرسوده است و تامین سالانه دو هزار دستگاه از سوی وزارت جهاد کشاورزی هدف گذاری شده است.

رسول سلگی افزود: ضریب مکانیزاسیون کشور در سال١٤٠٢ به میزان دو درصد و در سال گذشته به میزان یک و ٧٦ دهم درصد رسیده است.

او ادامه داد: امسال ٦ هزار همت اعتبار برای نوسازی ادوات کشاورزی اختصاص یافت که تا کنون پنج هزار و ١٨٢همت معرفی و ٧٨٢ همت جذب انجام شده است.