به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ شهرام طولابی نژاد گفت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر نزاع و درگیری در پارک کوهستان اردکان، بلافاصله ماموران پلیس به محل اعزام شدند.

وی افزود: با اقدام به موقع پلیس و دستور قاطع مقام قضایی، هشت نفر از مخلان نظم و امنیت دستگیر و زندان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان اردکان ضمن تقدیر و تشکر از حمایت همه جانبه دستگاه قضایی اظهار داشت: امنیت مردم خط قرمز پلیس است و افرادی که بخواهند نظم و امنیت مردم را بر هم بزنند برابر قانون و با جدیت برخورد خواهد شد.