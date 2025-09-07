به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی، معاون فنی اجرایی جهاد کشاورزی مشهد در بازدید از بزرگترین واحد تولید پسته بخش رضویه گفت: سطح زیر کشت باغ های پسته شهرستان مشهد بیش از ۶۷۰۰ هکتار است که از این مقدار، ۵۶۵۱ هکتار باغ بارور و ۱۱۸۶ هکتار دیگر هنوز به سن باروری نرسیده‌ است.

سهراب شیدبهرامی افزود: پیش‌ بینی می‌ شود امسال میزان تولید پسته در مشهد به بیش از ۶۷۰۰ تن برسد که این آمار نشان‌ دهنده عملکردی معادل ۱۲۰۰ کیلوگرم در هر هکتار از باغ های بارور است.

وی ادامه داد: برداشت پسته که از اواخر شهریور آغاز شده است تا اواسط مهر در باغ های مختلف این منطقه ادامه خواهد داشت.

مسئول باغبانی جهاد کشاورزی مشهد نیز گفت: حدود ۴۳۰۰ هکتار از باغ های پسته شهرستان مشهد در بخش رضویه واقع شده است.

رضا پوزشی افزود: بر اساس پیش‌ بینی کارشناسان، با توجه به جوان بودن بسیاری از این باغات، انتظار می‌ رود در سال‌ های آینده شاهد افزایش کمّی و کیفی محصول پسته در منطقه باشیم.

وی ادامه داد: ارقام اصلی کشت شده در شهرستان مشهد شامل فندقی، پسته سفید، احمدآقایی و اکبری است که از سازگاری مطلوبی با شرایط منطقه برخوردار هستند و جزء ارقام پرفروش و بازارپسند محسوب می‌ شوند.