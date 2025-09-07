رقابت‌های دور نهایی لیگ برتر شمشیربازی باشگاه‌های کشور به میزبانی آذربایجان غربی امروز برگزار شد و تیم شمشیربازی دانشگاه آزاد اسلامی به مقام قهرمانی لیگ برتر کشور در اسلحه سابر دست یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، رقابت‌های دور نهایی لیگ برتر شمشیربازی باشگاه‌های کشور امروز یکشنبه به صورت یک روزه در ورزشگاه سه هزار نفری شهیدان آهندوست ارومیه برگزار شد.

در این مسابقات فشرده که ورزشکاران ملی پوش اسلحه سابر نیز حضور داشتند، تیم دانشگاه آزاد اسلامی موفق شد با ارائه بازی‌های بسیار خوب قهرمان رقابت‌ها شود.

بعد از دانشگاه آزاد، تیم‌های چادرملوی اردکان یزد و شهدای شورمست مازندران به همراه نگین سایه کرمانشاه به ترتیب در رده‌های دوم و سوم مشترک ایستادند.

همچنین طبق اعلام کمیته برگزاری مسابقات، تیم چادرملو به عنوان قهرمان قهرمانان (قهرمان سه اسلحه) رسید و جام آن را به دست آورد.

روز شنبه نیز مسابقات بین المللی ستلایت شمشیربازی در ارومیه برگزار شد که طا‌ها کارگرپور از ایران در رده نخست جای گرفت و جایزه نقدی این مسابقات را دریافت کرد.

جمهوری اسلامی ایران یکی از کشور‌های قدرتمند در اسلحه سابر مسابقات شمشیربازی در دنیاست به طوری که در المپیک پاریس توانست رده چهارم را در مسابقات تیمی به خود اختصاص دهد.