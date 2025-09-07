پخش زنده
نشست هماهنگی رقابتهای بینالمللی آسیایی ورزشهای زورخانهای و کشتی پهلوانی، به ریاست سرپرست فدراسیون زورخانهای و کشتی پهلوانی و با حضور مسئولان کمیتههای فدراسیون ملی برگزار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در این نشست که در ساختمان فدراسیون زورخانهای وکشتی پهلوانی برگزار شد، امیاری سرپرست فدراسیون ورزش زورخانهای در خصوص مسائل مختلف جهت برگزاری هر چه بهتر این رقابتهای بینالمللی ورزش زورخانهای و کشتی پهلوانی با اعضای این جلسه به گفتوگو و تبادل نظر پرداختند.
در این جلسه روسای کمیتهها دیدگاهها و اظهار نظرات فنی خود را مطرح نمودند تا در این رویداد بین المللی، شاهد بهترین میزبانی در این دوره از رقابتها باشیم.
در این نشست سرپرست فدراسیون، نایب رییس فدراسیون، دبیر فدراسیون، مدیر روابط بین الملل، رئیس انجمن کشتی پهلوانی، رییس کمیته داوران کشتی پهلوانی، رئیس کمیته فنی ورزش زورخانهای، رئیس کمیته داوران ورزش زورخانهای، رئیس انجمن مرشدان، مدیر روابط عمومی، خزانه دار فدراسیون و کارشناس آموزش فدراسیون حضور داشتند.