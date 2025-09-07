پخش زنده
آسمان لرستان هم اکنون میزبان پدیده ماهگرفتگی تماشایی در رصدخانه کاسین خرمآباد است..
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ همزمان با سراسر کشور، آسمان لرستان هم میزبان ماه گرفتگی کامل است.
در ماهگرفتگی امشب، ماه حدود یک ساعت و ۱۵ دقیقه بهطور کامل در سایه زمین قرار میگیرد و مردم ایران از ساعت ۲۰ تا ۲۳ و ۳۰ دقیقه میتوانند این پدیده را مشاهده کنند.
علیمرادی مدیر پژوهش رصدخانه کاسین لرستان گفت :تماشای این رخداد طبیعی فرصتی بینظیر برای علاقهمندان به نجوم فراهم کرده تا در کنار متخصصان و تجهیزات حرفهای، شاهد رنگ خونین ماه در آسمان شب باشند.