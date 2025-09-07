به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ همزمان با سراسر کشور، آسمان لرستان هم میزبان ماه گرفتگی کامل است.

در ماه‌گرفتگی امشب، ماه حدود یک ساعت و ۱۵ دقیقه به‌طور کامل در سایه زمین قرار می‌گیرد و مردم ایران از ساعت ۲۰ تا ۲۳ و ۳۰ دقیقه می‌توانند این پدیده را مشاهده کنند.

علیمرادی مدیر پژوهش رصدخانه کاسین لرستان گفت :تماشای این رخداد طبیعی فرصتی بی‌نظیر برای علاقه‌مندان به نجوم فراهم کرده تا در کنار متخصصان و تجهیزات حرفه‌ای، شاهد رنگ خونین ماه در آسمان شب باشند.