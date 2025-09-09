( نظام مراقبت از آسیب های اجتماعی دانش آموزان)

با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق طرح ملی نماد، گفت: هر دستگاهی که مطابق وظایف قانونی خود اقدام نکند، موضوع ترک فعل آن دستگاه به‌طور جدی پیگیری خواهد شد.

پیگیری مستقیم دستگاه قضا برای اجرای مطلوب طرح نماد

حامد رهبر افزود:

از همه دستگاه‌های عضو ائتلاف نماد انتظار داریم اقدامات خود را مطابق سند ابلاغی پیگیری کرده و گزارش‌های لازم را ارائه دهند؛ در صورتی که این اقدامات انجام نشود، دادستانی با جدیت موضوع را بر اساس قانون پیگیری خواهد کرد.



لزوم تلاش همه دستگاهها برای ارجای طرح نماد

رهبر با بیان اینکه طرح نماد یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ملی برای صیانت از دانش‌آموزان در برابر آسیب‌های اجتماعی است، تصریح کرد: وظیفه اصلی اجرای این طرح بر عهده آموزش و پرورش قرار دارد، اما همه دستگاه‌های مرتبط نیز باید در چارچوب تکالیف قانونی خود همکاری کنند.

معاون دادستان یاسوج ادامه داد: انتظار داریم آموزش و پرورش در جلسه آینده گزارشی دقیق از اقدامات یک‌ماهه ابتدایی سال تحصیلی ارائه دهد؛ از جمله اینکه چه مداخلاتی انجام شده، چند مورد به دستگاه‌های تخصصی ارجاع داده شده و چه خدماتی از دستگاه‌ها مطالبه و دریافت شده است.

غربالگری ۹۰ درصد دانش آموزان در طرح نماد

مدیر کل آموزش و پرورش استان هم با اشاره به عملکرد سال گذشته آموزش و پرورش استان گفت: خوشبختانه در حوزه رصد، پایش و غربالگری دانش‌آموزان، رشد چشمگیری نسبت به سال‌های قبل داشتیم و بیش از ۹۰ درصد دانش‌آموزان غربالگری شدند.

رضایی افزود: دانش آموزانی که در گروه‌های پرخطر قرار داشتند، تحت مصاحبه‌های تشخیصی قرار گرفتند و در صورت نیاز به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع داده شدند.



گلایه آموزش و پرورش از نبود همکاری برخی دستگاهها در طرح نماد

مدیرکل آموزش و پرورش استان خاطرنشان کرد: هرچند برخی دستگاه‌ها همکاری مطلوبی داشتند، اما گلایه ما از برخی نهاد‌ها این است که ورود کمتری به این حوزه داشته‌اند.

وی با تاکید بر اینکه دانش‌آموزان متعلق به همه ما هستند و آینده‌سازان کشور محسوب می‌شوند گفت: بنابراین همه دستگاه‌ها باید احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند.



اجرای موفق طرح نماد در شهرستان دنا

وی با تأکید بر اینکه شناسایی به‌موقع دانش‌آموزان در معرض خطر و انجام مصاحبه‌های تشخیصی نقش مهمی در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دارد، گفت: تجربه موفق شهرستان دنا نشان داد که با هم‌افزایی دستگاه‌ها می‌توان از بروز مشکلات جدی جلوگیری کرد؛ به‌گونه‌ای که سال گذشته هیچ گزارشی از خودکشی دانش‌آموزان در این شهرستان ثبت نشد.

رضایی در ادامه بر ضرورت حضور مستمر نمایندگان ثابت دستگاه‌ها در جلسات نماد تأکید کرد و گفت: تغییر مداوم نمایندگان دستگاه‌ها موجب ناهماهنگی و ناآگاهی از روند پیگیری‌ها می‌شود، در حالی‌که این موضوع نیازمند پیگیری مستمر، همفکری و برنامه‌ریزی دقیق در طول سال تحصیلی است.



دست نیاز آموزش و پرورش به سوی دستگاههای اجرایی برای اجرای پیشگیری از آسیب های اجتماعی دانش آموزان

وی یادآور شد: آسیب‌های اجتماعی و روانی دانش‌آموزان صرفاً مسئله آموزش و پرورش نیست، بلکه موضوعی اجتماعی و فراگیر است که نیازمند همکاری همه دستگاه‌های عضو ائتلاف نماد از جمله دادگستری، دانشگاه علوم پزشکی، نیروی انتظامی، هلال احمر، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، کانون پرورش فکری، سازمان تبلیغات و سایر نهادها است.

در پایان این نشست نیز، هر یک از دستگاه‌های عضو ائتلاف نماد گزارشی از اقدامات و برنامه‌های خود ارائه دادند.