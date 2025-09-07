به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ این کتابخانه، قدیمی‌ترین کتابخانه عمومی استان است که از سال ۱۳۴۸ فعالیت داشته است و پس از بازطراحی و نوسازی با حضور استاندار، مدیران استانی و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر افتتاح شد.

این کتابخانه با بیش از ۲۱ هزار نسخه کتاب و بیش از ۱۲۰۰ عضو، به عنوان نخستین کتابخانه تخصصی کودک استان، فضایی شاد و پویا برای کودکان و نوجوانان فراهم کرده است.

استاندار ایلام در آیین افتتاح این کتابخانه گفت: توسعه اقتصادی بدون تقویت زیرساخت‌های فرهنگی ممکن نیست و انس کودکان و نوجوانان با کتاب، آینده استان را تضمین می‌کند.

اعتبار هزینه شده برای بازسازی این کتابخانه بیش از ۵ میلیارد تومان بوده که حدود ۳ میلیارد آن از محل اعتبارات نهاد کتابخانه‌ها تأمین شده است.