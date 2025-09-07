به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در مراسمی از حسین معصومی، جوان خندابی که مدال طلای المپیاد نجوم و اخترفیزیک سال ۱۴۰۴ در کشور هند را کسب کرد، تجلیل شد.

جشنواره پسته شهرستان زرندیه دوم مهر برگزار می‌شود.

در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و عملیات پاسخ به بحران شهرستان شازند موضوعات مختلفی از جمله بررسی وضعیت منابع آب‌های زیرزمینی، چالش‌های ناشی از قطعی و ناترازی برق، شناسایی علائم و خطرات ناشی از بوی نامطبوع صنایع، آتش‌سوزی مراتع و اراضی کشاورزی طرح و اعضا خواستار گرفتن تصمیمات لازم برای کاهش آسیب‌ها و مدیریت مؤثر بحران‌ها شدند.

به مناسبت هفته وقف، ۲۰ برنامه مختلف فرهنگی هنری ورزشی در تفرش برگزار می‌شود.

رهاسازی بچه ماهی در واحد‌های آبزی‌پروری استان، ۳۷ درصد افزایش یافته است. در پنج ماهه اول امسال ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه بچه ماهی در ۴۲۲ واحد آبزی پروری استان رهاسازی شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد و از نظر تعداد واحد‌ها ۱۹ درصد رشد دارد.