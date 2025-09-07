حسین معصومی، جوان خندابی موفق شد مدال طلای المپیاد نجوم و اخترفیزیک سال ۱۴۰۴ در کشور هند را تصاحب کند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در مراسمی از حسین معصومی، جوان خندابی که مدال طلای المپیاد نجوم و اخترفیزیک سال ۱۴۰۴ در کشور هند را کسب کرد، تجلیل شد.
---------
جشنواره پسته شهرستان زرندیه دوم مهر برگزار میشود.
--------
در جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و عملیات پاسخ به بحران شهرستان شازند موضوعات مختلفی از جمله بررسی وضعیت منابع آبهای زیرزمینی، چالشهای ناشی از قطعی و ناترازی برق، شناسایی علائم و خطرات ناشی از بوی نامطبوع صنایع، آتشسوزی مراتع و اراضی کشاورزی طرح و اعضا خواستار گرفتن تصمیمات لازم برای کاهش آسیبها و مدیریت مؤثر بحرانها شدند.
--------
به مناسبت هفته وقف، ۲۰ برنامه مختلف فرهنگی هنری ورزشی در تفرش برگزار میشود.
---------
رهاسازی بچه ماهی در واحدهای آبزیپروری استان، ۳۷ درصد افزایش یافته است. در پنج ماهه اول امسال ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار قطعه بچه ماهی در ۴۲۲ واحد آبزی پروری استان رهاسازی شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۷ درصد و از نظر تعداد واحدها ۱۹ درصد رشد دارد.