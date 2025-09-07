در نشست مشورتی دهیاران مهاباد اعلام شد ۸۶ روستای این شهرستان در فهرست روستا‌های سبز کشور قرار می‌گیرند و ۵۵ میلیارد تومان برای عمران و آبادانی آنها اختصاص یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در نشست مشورتی دهیاران شهرستان مهاباد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی، از اختصاص ۵۵ میلیارد تومان اعتبار برای عمران و آبادانی روستا‌های مهاباد خبر داده شد.

محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه مهاباد در این نشست گفت: سیاست دولت بر توسعه متوازن روستا‌ها استوار است و از هفته دولت سال گذشته تاکنون ۵۵ میلیارد تومان به حساب دهیاری‌های شهرستان واریز شده است. او تأکید کرد که دهیاران باید بر روند خدمات‌رسانی و اجرای پروژه‌ها از جمله نانوایی‌ها، زیرساخت‌ها و سایر طرح‌های عمرانی نظارت جدی داشته باشند.

سلیمان پاکزاد، بخشدار مرکزی مهاباد نیز با اشاره به تبدیل شدن ۸۶ روستای این بخش به روستای سبز اظهار کرد: اگر روستا‌ها آباد شوند، شهر‌ها هم آباد خواهند شد. او طرح ناحیه‌های صنعتی در روستا‌ها را فرصتی برای ایجاد اشتغال پایدار دانست.

سعید سلطانی، سرپرست بخشداری خلیفان هم تنش آبی را مهم‌ترین چالش روستا‌های این بخش برشمرد و گفت: آمار پایین اجرای طرح‌های هادی روستایی، کمبود پزشک و مهاجرت جمعیت از مشکلات جدی است.

در این نشست همچنین بر لزوم ایجاد اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری روستایی تأکید شد.

علی حیرانی، مدیرکل دفتر امور روستایی و شورا‌های استانداری آذربایجان غربی نیز با بیان اینکه روستا محور توسعه و محل تولید ثروت است، افزود: ظرفیت‌های مختلف اقتصادی، کشاورزی و گردشگری در روستا‌های استان شناسایی شده و ایجاد ناحیه‌های اقتصادی در جوار روستا‌ها در دستور کار قرار دارد. او به ظرفیت گردشگری غار سهولان در مهاباد اشاره کرد و گفت حمایت از مشاغل خرد خانگی، بوم‌گردی و کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان در اولویت است.