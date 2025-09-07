به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجت الاسلام موسوی، رئیس ستاد اقامه نماز استان در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۲۰ گفت: از شش نماز واجب بر هر مسلمان، یکی نماز آیات است که زمان ادای آن هنگام وقوع پدیده‌هایی، چون زلزله، کسوف (خورشید گرفتگی) و خسوف (ماه گرفتگی) فرا می‌رسد.

وی افزود: در همان ابتدای شروع گرفتگی ماه، زمان وجوب این نماز فرا می‌رسد و می‌توان با نیت تقرب به درگاه الهی، این نماز را آغاز کرد.

رئیس ستاد اقامه نماز استان گفت: این نماز دو رکعتی و هر رکعت دارای پنج رکوع است. دو روش برای خواندن آن وجود دارد: روش اول، خواندن یک حمد و یک سوره کامل پس از هر رکوع است که این عمل پنج بار تکرار می‌شود.

وی گفت:در روش دوم، ابتدا نیت کرده و سپس سوره توحید را به پنج قسمت تقسیم می‌کنیم. به عنوان مثال، اگر سوره توحید (قل هو الله احد) را انتخاب کنیم، پس از خواندن «بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد»، به رکوع رفته و پس از بلند شدن، قسمت بعدی سوره را می‌خوانیم و این روند تا پنج رکوع ادامه می‌یابد.