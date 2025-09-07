پخش زنده
سردشت در جنوب آذربایجانغربی، با طبیعت بکر و آثار تاریخی ارزشمند، امسال پذیرای بیش از ۱۲۰ هزار گردشگر داخلی و خارجی بوده است.
طبیعت بکر، چمنزارهای سرسبز و جنگلهای وسیع بلوط در دل زاگرس، در کنار رودخانهها و آبشارهای پرآب، مهمترین ظرفیتهای گردشگری این شهر به شمار میروند.
آبشار شلماش بهعنوان نماد گردشگری سردشت، درهای کوهستانی با منظرهای چشمنواز دارد که سالانه هزاران مسافر را جذب میکند.
بازارها و مراکز تجاری سردشت نیز با حضور پرشور مسافران تابستانی رونق بیشتری گرفته و به اقتصاد محلی جان تازهای بخشیدهاند.
این شهر با دارا بودن ۲۳ اثر تاریخی ثبتشده ملی و جاذبههایی همچون آبشارهای شلماش و رزگه، چشمه معدنی گراوان، رودخانه زاب، گردنه زمزیران، منطقه آلان، سد و مسجد جامع، یکی از مقاصد مهم گردشگری آذربایجانغربی به شمار میرود.