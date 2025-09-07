پخش زنده
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی درپی درگذشت حجت الاسلام غفاری رئیس اسبق عقیدتی سیاسی دانشگاه افسری امام علی علیه السلام پیام تسلیت صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام رئیس ستادکل نیروهای مسلح بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون
درگذشت روحانی وارسته حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد غفاری موجب تاثر شد.
صفات برجسته اخلاقی، همراهی با رزمندگان و فرماندهان در مناطق عملیاتی شمال غرب و سالها مجاهدت در تربیت دانشجویان دانشگاه افسری امام علی علیه السلام و تقدیر فرمانده معظم کل قوا به عنوان روحانی نمونه دانشگاه، اندوخته ای ارزشمند برای آن برادرمومن، ولایتمدارو مخلص در دیار باقی خواهد بود .
با تسلیت فقدان ایشان به همسر مومنه و صبور، فرزندان صالح، بازماندگان مکرم و دانش آموختگان فیضیه ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان و رزمندگان نیروهای مسلح، از خدای متعال علو درجات آن مرحوم را مسئلت می نمایم .
رئیس ستادکل نیروهای مسلح
سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی