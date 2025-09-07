به گزارش خبرگزاری صداوسیما، متن پیام رئیس ستادکل نیروهای مسلح بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

درگذشت روحانی وارسته حضرت حجت الاسلام و المسلمین محمد غفاری موجب تاثر شد.

صفات برجسته اخلاقی، همراهی با رزمندگان و فرماندهان در مناطق عملیاتی شمال غرب و سالها مجاهدت در تربیت دانشجویان دانشگاه افسری امام علی علیه السلام و تقدیر فرمانده معظم کل قوا به عنوان روحانی نمونه دانشگاه، اندوخته ای ارزشمند برای آن برادرمومن، ولایتمدارو مخلص در دیار باقی خواهد بود .

با تسلیت فقدان ایشان به همسر مومنه و صبور، فرزندان صالح، بازماندگان مکرم و دانش آموختگان فیضیه ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان و رزمندگان نیروهای مسلح، از خدای متعال علو درجات آن مرحوم را مسئلت می نمایم .

رئیس ستادکل نیروهای مسلح

سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی