محبوبه دانش آشتیانی فرزند شهید دکتر غلامرضا دانش آشتیانی و نخستین بانویی است که در دوران انقلاب به شهادت رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ شهید محبوبه دانش آشتیانی فرزند شهید دکتر غلامرضا دانش آشتیانی اولین نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی که در ۱۷ شهریور در جمعه خونین میدان ژاله به شهادت رسید.

در خیزش هفدهم شهریور ۱۳۵۷ نقش مؤثر زنان همانند مردان بود.

در این روز زنان ایرانی دوشادوش مردان حضور مؤثری را به نمایش گذاشتند و در جریان وقایع میدان ژاله، اولین شهید خود در دوران انقلاب، «محبوبه دانش آشتیانی» را تقدیم کردند.

محبوبه دانش آشتیانی زن مبارزی بود که، مهر تأییدی بر حماسه زنان این مرز و بوم به شمار میرود.

محبوبه دانش نه تنها در کلاس درس بلکه در صحنه مبارزه هم فعال بود و او قلم و اندیشه را در خدمت بیداری مردم قرار داده بود.

پدرش غلامرضا دانش آشتیانی، روحانی فرهیخته و متعهدی بود که به تربیت اسلامی فرزندانش اهمیت میداد و با افرادی چون شهید مطهری، شهید بهشتی، شهید مفتح و شهید باهنر رفت و آمد داشت.

بر این اساس، محیط خانواده او، افق‌های روشنی را برای بالندگی فکری و روحی محبوبه خردسال فراهم کرد.

او در مدرسه مذهبی رفاه درس خوانده بود.