به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، با حضور معاون آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و جمعی از استانی و شهرستانی زمین چمن مصنوعی آموزشگاه استثنایی شهید حسین فهمیده شوش به بهره برداری رسید.

علی ممبینی ، مدیر اموزش و پرورش استثنایی خوزستان گفت : این زمین چمن مصنوعی با اعتباری بالغ بر 6 میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و مشارکت خیران ساخته شده است .