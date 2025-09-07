بزرگترین فرش تصویری و تاریخی ایران و جهان با حضور قائم مقام وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، این فرش به طول 27 مترمربع در درخش خراسان جنوبی بافته شده و بیش از یک قرن قدمت دارد.

این فرش دارای نقوشی همانند ساختمان ها، گیاهان و تصویر سربازان و رژه نظامی است که صد سال پیش بر روی این فرش به صورت بصری و تصویری در منطقه درخش توسط هنرمندان این خطه نقش بسته است.

این فرش نفیس در موزه باستان شناسی بیرجند واقع در عمارت باغ اکبریه در معرض دید عموم قرار می گیرد.



قائم مقام وزیر میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در این مراسم ضمن گرامی‌داشت هفته وحدت گفت: وحدت مسلمین در این سرزمین بزرگ بیش از پیش ضروری است .

دارابی افزود : استان خراسان بزرگ زادگاه زبان دری و فارسی است و در طول تاریخ مایه همبستگی برای ایران بوده است.

وی از اساتید بدیع الزمان فروزانفر، پروفسور گنجی و پروفسور معتمد نژاد به عنوان گنجینه‌های استان نام برد و گفت: استان خراسان جنوبی دارای آثار باستانی بسیار خوب و تاریخی بودن و تمدنی بودن این سرزمین حکایت دارد.

استاندار هم از خراسان جنوبی بعنوان گنجینه میراث فرهنگی و گردشگری نام برد و گفت: در استان خراسان جنوبی بیش از ۲۶۰۰ اثر میراث شناسایی شده و بیش از ۱۰۵۰ اثر میراثی ثبت شده دارد.

هاشمی آثار ثبت شده جهانی استان را ۱۰ اثر برشمرد و گفت: استان خراسان جنوبی مسیر تردد بیش از ۷ استان در مسیرهای اصلی است و دارای پهناورترین کویر جهت کویرنوردی است.

وی سه قلعه در استان خراسان جنوبی را بهترین نقطه جغرافیایی در خصوص ستاره شناسی در غرب آسیا دانست و گفت: بعد از صنعت نفت دومین صنعت زودبازده برای کشور گردشگری است.