به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرهسته گزینش استانداری لرستان گفت: اخلاق حرفه ای در گزینش به معنای رعایت اصول و ارزش های اسلامی در فرآیند انتخاب و استخدام افراد است.

آذر عزیزی افزود: اخلاق حرفه ای در گزینش باعث می شود تا گزینشگران رعایت موازین شرعی و قانونی را همواره مد نظر داشته باشند و با گزینشی هوشمندانه، عاقلانه و دقیق در به کارگیری و جذب نیروی انسانی اصلح و کارآمد با معیارهای دیانت، شجاعت، و امانت داری، تلاش نمایند.

وی آموزش، تجربه، دانش حرفه ای و ابتکار و نوآوری را از ضروریات این حوزه عنوان کرد و گفت:شورای هم اندیشی گزینشگران با هدف توانمندسازی کارگزاران و گزینشگران این حوزه دوره های آموزشی مختلفی را سالانه برگزار می کند..

عزیزی افزود: علاوه بر این با کمک دستگاه های اجرایی و مسولان هسته های گزینش ادارت، دوره های آموزشی دیگری هم برگزار می شود.