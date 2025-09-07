پخش زنده
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان: مرمت اساسی کمربند یزد تا دو ماه آینده و روکش آن تا پایان سال تکمیل خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد رستگاری در ارتباط زنده با خبر ۲۰ شبکه یزد گفت: بهسازی و مرمت اساسی محور کریدور تهران ـ بندرعباس به عنوان کریدور اصلی کشور که ۵۱۰ کیلومتر آن در استان یزد وجود دارد، را به صورت جدی دنبال میکنیم.
وی با اشاره به قرارداد هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی این کریدور افزود: در محور کمربندی غربی میبد ـ اردکان که خرابی فراوانی دارد، فعالیت به دلیل مشکلات آسفالتی و کارخانه دچار توقف شده و در روزهای آینده بار دیگر از سر گرفته میشود.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان درباره کمربندی یزد هم تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون حدود ۲۰ کیلومتر را بهسازی اساسی کرده و ۱۵ کیلومتر دیگر هم از اول مهرماه بهسازی خواهد شد.
وی ادامه داد: محدودههای با خرابی فراوان تا دو ماه آینده مرمت اساسی شده و تا آخر سال هم کمربندی به صورت کامل روکش میشود.
رستگاری در خصوص آزادراه یزد ـ نطنزـ سیرجان گفت: سرمایه گذاری آن مشخص شده و عملیات اجرایی آن با اعتبار ۳۸ همت به زودی آغاز خواهد شد. قطعه سوم آزادراه به وسعت ۱۴۰ کیلومتر است که از محدوده ورودی اردکان آغاز شده و تا محدوده گردکوه مهریز را شامل میشود.