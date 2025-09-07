پخش زنده
امروز: -
رئیس مجلس در دیدار سیدعمار حکیم، نقش ایران و عراق در ایجاد انسجام میان امت اسلامی را بی بدیل دانست و گفت: دشمنشناسی دقیق ضروری است و اگر آنها را نشناسیم نمیتوانیم ظرفیتهای خود را فعال کنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدعمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق که روز گذشته به ایران سفر کرده بود، عصر امروز (یکشنبه، ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۴) با حضور در بهارستان با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی دیدار و گفتوگو کرد.
قالیباف در این دیدار با اشاره به اهمیت تقویت روابط دوجانبه میان ایران و عراق، گفت: حجم تبادلات تجاری میان دو کشور باید افزایش یابد و با توجه به روابط همکاری خوب در بخش سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اشتراکات زیاد دینی و منطقهای باید بتوانیم آن را به حوزه اقتصادی نیز تعمیم دهیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به ظرفیتهای بالا میان بخشهای خصوصی عراق و ایران، عنوان کرد: تجار دو طرف با ارتباط مستمر با یکدیگر میتوانند از شیوههای خود این تجارت را افزایش دهند.
وی ایران و عراق را مکمل یکدیگر دانست و افزود: تجارت و روابط اقتصادی میان ایران و عراق باید خارج از بروکراسی باشد و نباید فرصتها را از دست بدهیم.
قالیباف در ادامه با اشاره به ضربات موثر جمهوری اسلامی به تجاوز رژیم اشغالگر قدس، افزود: صهیونیستها با ایران مشکل وجودی دارند؛ صرفا با نظام جمهوری اسلامی هم مشکل ندارند بلکه میخواهند ایران را تجزیه کنند تا هیچ سرزمینی به عنوان ایران وجود نداشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان نقش جمهوری اسلامی ایران و عراق در ایجاد انسجام میان امت اسلامی را بی بدیل دانست و افزود: دشمن شناسی دقیق ضروری است که اگر آنها را نشناسیم نمیتوانیم ظرفیتهای خود را فعال کنیم.
رهبر جریان حکمت ملی عراق: اقدام ایران در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی باعث انسجام میان مسلمانان شد/ کشورهای منطقه میدانند هر آسیبی به ایران برسد به کشور آنها نیز آسیب خواهد رسید
سیدعمار حکیم رهبر شیعی عراق نیز در این دیدار با اشاره به نقش مهم جمهوری اسلامی ایران در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی که باعث ایجاد انسجام نه تنها در ایران بلکه در میان مسلمانان و شیعیان جهان شد، گفت: نحوه مواجهه ایران با اسرائیل در این جنگ و جایگزینی سریع فرماندهان و در میدان بودن مقام معظم رهبری بسیار حائز اهمیت بود و به دنیا فهماند که قدرت نظامی ایران بالا و موثر است.
رهبر جریان حکمت ملی عراق در ادامه با بیان اینکه اسرائیل تلاش داشت جمهوری اسلامی ایران را به حاشیه بکشد در حالی که خود به حاشیه رفت، یادآور شد: امروز بسیاری از کشورها میدانند ایران در خط مقدم است و اگر آسیبی به این کشور برسد، به همه آنها آسیب خواهد رسید.
این مقام بلندپایه عراقی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی بالایی که برای افزایش سطح تبادلات تجاری میان عراق و ایران وجود دارد، اظهار داشت: باید هرچه بیشتر در زمینه افزایش سطح تبادلات تجاری ایران و عراق با استفاده از فرصتهای موجود، کوشا باشیم.