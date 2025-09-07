به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن با اشاره به عملیات گسترده پهپادی به اراضی اشغالی گفت: عملیات نظامی گسترده با هشت پهپاد انجام شد که طی آن اهداف متعددی را در مناطق النقب،‌ام الرشراش، عسقلان، اسدود و یافا را هدف قرار گرفتند. فرودگاه رامون یمن هدف حمله پهپادی قرار گرفت و پرواز‌های آن متوقف شد.

وی افزود: سه پهپاد دو هدف نظامی حساس را در النقب هدف قرار دادند و پهپاد چهارمی نیز یک مرکز حیاتی در عسقلان را هدف قرار داد. دو پهپاد هدف حیاتی را در اشدود و پهپاد سومی فرودگاه اللد را هدف قرار داد. اهداف عملیات محقق شد و سامانه‌های پدافندی اسرائیلی و آمریکایی در رصد و شناسایی ناکام ماندند.

وی افزود: عملیات نظامی ما تشدید خواهد شد و از موضعمان در حمایت ازغزه تحت هیچ شرایطی دست نمی‌کشیم. به همه شرکت‌های هواپیمایی اعلام می‌کنیم که فرودگاه‌ها در فلسطین اشغالی نا امن هستند و به طور مداوم هدف قرار خواهند گرفت. شرکت‌های هوایی باید فلسطین اشغالی را ترک کنند و به فرودگاه آن پروازی نداشته باشند، زیرا ناامن هستند.

یحیی سریع گفت: به شهرک نشینان صهیونیست می‌گوییم به شما ثابت می‌کنیم که سران احمق شما با اطمینان خاطر دادن به شما، فریب تان می‌دهند، زیرا ما آنچه را که برای حمله به سیستم‌های حفاظتی و اهداف حساس لازم است در اختیار داریم.

وی در پایان بیان کرد: یمن به عملیات پشتیبانی تا توقف جنگ غزه و رفع محاصره آن ادامه خواهد داد.