استاندار گیلان با اشاره به شاخصهای جمعیتی استان گفت: میانگین نرخ طلاق و فوت در گیلان بالاتر از میانگین کشوری است، اما در ۲ شاخص ازدواج و تولد، وضعیت استان نسبت به کشور مطلوبتر بوده و کاهش کمتری داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق شناس در جلسه ساماندهی جوانان در سالن شهید انصاری استانداری گفت: متأسفانه وضعیت جمعیتی گیلان مطلوب نیست و سال گذشته جمعیت فوتشدهها ۲ هزار و ۴۰۰ نفر بیشتر از متولدین بود و امسال نیز این روند با شدت بیشتری ادامه دارد.
وی با اشاره به روند کاهشی جمعیت در استان گفت: در پنجماهه نخست امسال، تعداد فوتشدگان ۱۵۲۲ نفر بیشتر از موالید بوده و پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال به بیش از سه هزار نفر برسد.
استاندار گیلان با بیان اینکه جمعیت زیر ۱۲ سال گیلان کمتر از جمعیت بالای ۶۵ سال است، افزود: این آمار نشان میدهد که استان به سمت سالمندی پیش میرود و این مسئله هزینههای فراوانی در حوزه سلامت و خدمات اجتماعی تحمیل خواهد کرد، در حالی که جمعیت فعال و مولد کاهش یافته است.
حق شناس طلاق را از دیگر چالشهای جدی استان عنوان کرد و گفت: میانگین طلاق در گیلان بالاتر از میانگین کشوری است و میانگین فوت نیز بیش از سطح کشور گزارش شده، اما در ۲ شاخص ازدواج و تولد وضعیت گیلان بهتر از میانگین ملی است؛ بهگونهای که کاهش تولد در کشور حدود ۱۰ درصد و در گیلان پنج درصد بوده است.
وی با تأکید بر ضرورت تسهیل ازدواج جوانان تصریح کرد: مسکن و اشتغال از مهمترین پیشنیازهای ازدواج پایدار است و پرداخت بهموقع وام ازدواج میتواند نقش مؤثری در این مسیر ایفا کند، لذا اگر این مسائل جدی گرفته نشود، در سالهای آینده با موج سالمندی و کاهش توان تولیدی استان مواجه خواهیم شد.
به گفته استاندار گیلان، سال گذشته بیش از ۱۳ هزار ازدواج در گیلان ثبت شد و با ادامه روند فعلی انتظار میرود این عدد امسال به ۲۰ هزار برسد. ازاینرو بانکها و دستگاههای اجرایی موظفاند در پرداخت تسهیلات ازدواج و مسکن تسریع کنند تا بخشی از دغدغههای جوانان در این حوزه کاهش یابد.