پس از چندین دهه، اسناد زمین‌های بخش‌های اول و دوم میدان میوه و تره بار الغدیر به مالکیت شهرداری اهواز ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهردار اهواز در گفت‌و‌گو با خبر ۱۷ شبکه خوزستان گفت: در دهه ۷۰ شمسی میدان میوه و تره بار اهواز از پیچ میدان به بلوار آیت الله شهید مدرس انتقال یافت و شهرداری ۱۴۹ قطعه زمین با پرداخت وجه خریداری و سند آن منتقل شد.

رضا امینی با اشاره به اینکه عیلرغم مستحدثات تمامی این اسناد باطل می‌شود، افزود: از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۴۰۲ شمسی در مراجع و محاکم قضایی با کش و قوس فراوان بررسی این موضوع در حال پیگیری بود که با ورود اداره کل ثبت اسناد و املاک استان که با استناد به بند قانونی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام این معضل حل شد و اسناد ۱۴۹ قطعه از بخش‌های اول و دوم میدان میوه و تره بار الغدیر اهواز که دارای ۳۷ هکتار است به نام شهرداری ثبت شد.