تندبادهای لحظهای برخاستن گرد و خاک موقتی را در جنوب غرب خوزستان در پی دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بررسی نقشههای پیش یابی هواشناسی نشان دهنده وزش باد متوسط همراه با تندبادهای لحظهای طی امروز در مناطق غربی، جنوب غربی و بخشهایی از مرکز و طی فردا در مناطق شرقی است. همچنین برخاستن گرد و خاک موقتی در این مناطق در ساعات بعد از ظهر دور از انتظار نیست.
از روز چهارشنبه جریانات جنوبی در سواحل و نیمه شرقی استان سبب افزایش رطوبت خواهد شد. از اواسط امروز تا اواخر وقت فردا شمال خلیج فارس مواج است.
در شبانه روز گذشته بستان با دمای ۴۷.۶ و ایذه با دمای ۱۸.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.