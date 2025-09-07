به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی نشان دهنده وزش باد متوسط همراه با تندباد‌های لحظه‌ای طی امروز در مناطق غربی، جنوب غربی و بخش‌هایی از مرکز و طی فردا در مناطق شرقی است. همچنین برخاستن گرد و خاک موقتی در این مناطق در ساعات بعد از ظهر دور از انتظار نیست.

از روز چهارشنبه جریانات جنوبی در سواحل و نیمه شرقی استان سبب افزایش رطوبت خواهد شد. از اواسط امروز تا اواخر وقت فردا شمال خلیج فارس مواج است.

در شبانه روز گذشته بستان با دمای ۴۷.۶ و ایذه با دمای ۱۸.۴ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین وخنکترین نقاط استان گزارش شده‌اند.