اکبر احدی، سرمربی تیم بوکس نوجوانان ایران از سمت خود کنارهگیری کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اکبر احدی از مربیان موفق و باتجربه بوکس ایران که طی سالهای اخیر هدایت تیم نوجوان را برعهده داشت و با این تیم به نتایج خوبی از جمله نایب قهرمانی آسیا رسید، از سمت خود استعفا داد.
وی با انتشار یک استوری در صفحه مجازی خود دلیل این تصمیم را مشغلههای شخصی و حرفهای عنوان کرد.
باید دید واکنش مسئولان فدراسیون به این تصمیم چه خواهد بود.
این در حالی است که تیم بوکس نوجوانان کشورمان تا چندی دیگر، بازیهای آسیایی بحرین را در پیش دارد.