بازیکن ساحلعاجی باشگاه فوتبال پرسپولیس با توجه به نتایج تصویربرداری، دستکم یک دوره درمانی و بازتوانی سه تا چهار هفتهای را پیش رو خواهد داشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، سرژ اوریه در جریان یکی از تمرینات پرسپولیس از ناحیه عضلات ران دچار کشیدگی شد. معاینات و تستها، آسیب واردشده را در حد متوسط ارزیابی کرده بودند و حالا بررسیهای پاراکلینیکی از جملهامآرآی نیز تشخیص پزشک و فیزیوتراپیست تیم را تأیید کرده است.
این بازیکن یک دوره درمانی را پیش رو خواهد داشت که دستکم سه تا چهار هفته دیگر به طول خواهد انجامید.
این بازیکن پس از طی شدن دو مرحله نقاهت و بازتوانی و موفقیت در تستهایی که از او انجام خواهد شد، در اختیار کادر فنی قرار میگیرد.