مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به ارتقای کیفی صنایع پایین‌دستی گفت: این بخش از صنعت از تأمین نیاز بازار داخلی عبور کرده و امروز با رویکرد صادرات‌محور در مسیر رقابت بین‌المللی قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسن عباس‌زاده، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با اشاره به روند صادرات‌محور شدن محصولات پلیمری اظهار کرد: طی سال‌های اخیر، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی علاوه بر تأمین نیاز داخلی، توانسته‌اند جایگاه خود را در بازار‌های بین‌المللی تثبیت کنند و به سطحی از بلوغ و رقابت‌پذیری دست یابند.

وی در آستانه برگزاری نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی ایران‌پلاست گفت: این رویداد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نمایشگاه‌های صنعت پتروشیمی، ویترینی از توان داخلی در بخش‌های بالادست و پایین‌دست است و بستر مناسبی برای معرفی دستاورد‌های فناورانه و توسعه بازار‌های صادراتی فراهم می‌کند.

عباس‌زاده با بیان اینکه در گذشته تمرکز شرکت‌های پایین‌دستی بیشتر بر تأمین نیاز داخل از طریق تبدیل مواد اولیه به محصولات مصرفی بود، افزود: امروز شاهد تغییر راهبردی این شرکت‌ها به سمت حضور فعال در بازار‌های صادراتی هستیم که نشان‌دهنده ارتقای کیفی و راهبردی این بخش است.

وی تأکید کرد: صنایع پایین‌دستی کشور در یک دهه اخیر با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و نوآوری در فرآیند تولید، توانسته‌اند کیفیت محصولات خود را به شکل چشمگیری افزایش دهند و سهم قابل توجهی از بازار‌های خارجی را به دست آورند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی همچنین با اشاره به حمایت‌های صورت‌گرفته از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: تعامل با معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری برای شناسایی و پشتیبانی از شرکت‌های فناور آغاز شده و ساختاری تخصصی با عنوان «مدیریت ساخت، پژوهش، فناوری و ساخت داخل» ایجاد شده است تا زمینه همکاری میان این شرکت‌ها و صنعت پتروشیمی تسهیل شود.

وی در پایان با اشاره به فرصت‌های پیش‌روی نوزدهمین نمایشگاه ایران‌پلاست، آن را بستری مهم برای توسعه تعاملات تجاری و تقویت صادرات صنایع پایین‌دستی عنوان کرد و افزود: این نمایشگاه می‌تواند نقشی کلیدی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در صنعت پتروشیمی ایفا کند.