نشست هماندیشی ادیان با حضور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در برزیلیا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکتکنندگان در این هماندیشی با محکوم کردن توهین و تهدید مقامات غربی علیه رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند: رهبران دینی دارای جایگاه مردمی و معنوی ویژهای هستند و هرگونه بیاحترامی به آنان محکوم است.
ایمانیپور در این نشست با اشاره به مأموریت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در گسترش گفتوگوی میان ادیان، اظهار داشت: «همزیستی مسالمتآمیز بین ادیان نه تنها یک ضرورت اخلاقی و انسانی، بلکه یک نیاز استراتژیک در شرایط حساس کنونی جهان است.»
وی همچنین با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و تجاوزات اخیر علیه ایران، بر نقش رهبران دینی در مقابله با ظلم و بیعدالتی بر اساس آموزههای الهی تأکید کرد.
رهبران دینی حاضر در این نشست نیز در اظهارات خود، بر اهمیت تقویت تعاملات میان ادیان و نقش آن در مقابله با افراطگرایی، خشونت و تبعیض تأکید کردند. آنان گفتند: «جامعه جهانی امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند گفتوگوی سازنده میان ادیان و مذاهب است تا صلح، عدالت و کرامت انسانی جایگزین خشونت و نفرت شود.»
در این هماندیشی شخصیتهای مذهبی و فرهنگی برجستهای از جمله پدر مارکوس باربوسا گیمارائس مسئول کمیسیون وحدتگرایی و گفتوگوی بین ادیان کنفرانس ملی اسقفهای برزیل، کشیش مارسیا بنکه دبیر اجرایی شورای کلیساهای مسیحی برزیل، راهب شوجو ساتو از آیین شین بودایی، رودا تاتیانا فاتیما ریبیرو اسقف انگلیکن برازیلیا و جمعی دیگر از فعالان دینی و فرهنگی برزیل حضور داشتند.
شرکتکنندگان در پایان تأکید کردند که گفتوگوی میان ادیان باید بهطور گسترده در معابد، مدارس، پارلمانها و نهادهای اجتماعی دنبال شود تا با تقویت احترام متقابل، زمینه برای ساختن جهانی عادلانهتر و صلحآمیزتر فراهم گردد.
حجتالاسلام و المسلمین محمدمهدی ایمانیپور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به عنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در «دومین نشست رهبران دینی مسلمانان کشورهای بریکس» و «ششمین کنفرانس بینالمللی جاده ابریشم معنوی» به دعوت و میزبانی مفتی اعظم روسیه و اتحادیه مسلمانان برزیل حضور یافته است.