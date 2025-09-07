

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم فوتبال امید ایران که روز گذشته در دومین بازی از مسابقات مقدماتی کمتر از ۲۳ سال آسیا مقابل گوام به برتری ۶ بر صفر دست یافت، تمرین ریکاوری خود را از ساعت ۱۹ امروز (یکشنبه) به وقت محلی در ابوظبی برگزار کرد.

امید روانخواه، سرمربی تیم ملی امید ضمن تشکر از عملکرد شاگردانش در دو بازی گذشته از آنها خواست این دو بازی را فراموش کنند و از امروز تمرکز خود را برای بازی بعدی بگذارند.

شاگردان امید روانخواه سه شنبه از ساعت ۲۱ به وقت تهران در آخرین بازی خود به مصاف امارات می‌روند.