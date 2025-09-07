پخش زنده
مدیر کل تأمین اجتماعی لرستان گفت: ۱۳۰ هزار کارگر در استان از پوشش بیمه تامین اجتماعی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان گفت:۱۳۰ هزار بیمهشده اجباری در کارگاههای استان مشغول به فعالیت هستند و از خدمات پوشش بیمه ای تأمین اجتماعی بهرهمند هستند.
منوچهر گودرزی افزود: ۷۸۰ هزار نفر از جمعیت استان تحت پوشش تأمین اجتماعی یا خدمات درمانی قرار دارند و از خدمات کوتاهمدت و بلندمدت این سازمان بهرهمند میشوند.
وی همچنین به افزایش پنج هزار نفری مستمریبگیران و بازنشستگان در سال گذشته اشاره کرد و گفت:تعداد مستمریبگیران به ۹۶ هزار نفر رسیده است.
مدیرکل تأمین اجتماعی لرستان افزود:ماهانه حدود ۱۷۰۰ میلیارد تومان به این افراد حقوق پرداخت میشود.