لایحه دو فوریتی شهرداری تبریز در زمینه تجویز مشارکت در قالب مساعدت مالی برای تکمیل بخشی از نواقص و تامین استاندارد‌های استادیوم یادگار امام (ره) برای بازی‌های آسیایی تراکتور به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در دویست و هفتاد و نهمین جلسه خود با دو فوریت لایحه تجویز مشارکت در قالب مساعدت مالی برای تکمیل بخشی از نواقص و تامین استاندارد‌های لازم استادیوم یادگار امام (ره) شهر تبریز برای برگزاری دیدار تیم فوتبال تراکتور با تیم الوحده امارات موافقت کردند.

هوشیار شهردار تبریز با اشاره به لزوم ایجاد استاندارد‌های لازم در استادیوم یادگار امام (ره) بر اساس چارچوب‌های فیفا اظهار کرد: اداره‌ کل ورزش و جوانان تعویض چمن این ورزشگاه را در دستور کار قرار داده و شهرداری تبریز بر اساس مسئولیت اجتماعی و فرهنگی خود برای رفع دیگر نواقص وارد عمل شده است.

بر اساس این لایحه به شهرداری تبریر اجازه داده می‌شود مبلغ ۳۰ میلیارد تومان در قالب ۱۰ میلیارد تومان کمک نقدی، ۱۰ میلیارد تومان کمک غیرنقدی و ۱۰ میلیارد تومان خدمات فنی و مهندسی برای تکمیل نواقص بخشی از ورزشگاه یادگار امام (ره) و استانداردسازی این مجموعه تخصیص یابد.

غلامرضا احمدی رئیس شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این جلسه از تیم تراکتور به عنوان افتخار شمال غرب و کل کشور یاد کرد و گفت: بلیط دیدار‌های آسیایی مبلغ قابل توجهی خواهد بود که در این خصوص پیشنهاد داریم با مساعدت در این زمینه به جوانان جهت حضور در ورزشگاه و تماشای این مسابقات کمک کنیم.

اسماعیل چمنی عضو شورای اسلامی شهر تبریز نیز درباره این لایحه گفت: هیچکس مخالف ورزش نیست و در واقع هزینه‌کرد در حوزه ورزش، سرمایه گذاری برای نشاط بخشی مردم تبریز است.

روح‌الله رشیدی رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر نیز در خصوص لایحه مساعدت شهرداری تبریز برای تکمیل بخشی از نواقص و تامین استاندارد‌های لازم استادیوم یادگار امام (ره) اظهار کرد: استاندار آذربایجان‌شرقی از صنایع استان خواسته است درباره تکمیل نواقص ورزشگاه یادگار امام (ره) ورود کنند.

وی افزود: دولت نیز باید به تعهدات خود در تکمیل نواقص یادگار امام (ره) تبریز عمل کند.