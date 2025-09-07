پخش زنده
مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی از آغاز ثبتنام کاروانهای عمره مفرده ویژه دارندگان اسناد ثبتنامی ( سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰) خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، دستگردی افزود: متقاضیان میتوانند از ساعت ۸ صبح روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ با مراجعه به سامانه my.haj.ir یا دفاتر زیارتی استان برای ثبت نام اقدام کنند.
به گفته وی ثبتنام در این مرحله ویژه دارندگان اسناد عمره تا اولویت ۵۰۰ است و در صورت تکمیل نشدن ظرفیت، اولویتهای بعدی ظرف ۴۸ ساعت بعد اعلام خواهد شد.
مدیر حج و زیارت استان همچنین تأکید کرد: اخذ روادید منوط به داشتن گذرنامه با اعتبار حداقل هفت ماه از زمان پرواز است.