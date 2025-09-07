

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، پایان هفدهمین دوره رقابت‌های ووشو قهرمانی جهان که از ۲ تا ۷ سپتامبر به میزبانی برزیل برگزار شد، تیم ملی ووشو ایران با مدال‌های رنگارنگ ملی‌پوشان ساندا و تالو آقایان و بانوان به عنوان نایب‌قهرمانی این مسابقات دست یافت و پس از ۶ سال غیبت، بازگشتی پرفروغ و جانانه به عرصه ووشو جهان داشت.

اسامی مدال‌آوران تیم ملی ووشو ایران به شرح زیر است:

زهرا کیانی

صدیقه دریایی

سهیلا منصوریان

شهربانو منصوریان

عرفان محرمی

مهدی مرادی

شجاع پناهی

محسن محمدسیفی

شاهین بنی‌طالبی

سهیل موسوی

در این مسابقات کاروان چین با کسب ۱۶ مدال بر رده نخست ایستاد و پس از ایران، مالزی و هنگ‌کنگ سوم و چهارم شدند.