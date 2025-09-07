تیم نفت تهران در صدر جدول امتیازات دومین مرحله از بیست و نهمین دوره مسابقات دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور ایستاد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، دومین مرحله از بیست و نهمین دوره رقابت‌های دو دو و میدانی قهرمانی باشگاه‌های کشور که با شرکت ۲۴۶ ورزشکار از تیم‌های نفت تهران، مس کرمان، مقاومت شهرداری تبریز، نیروی زمینی ارتش، آلامتو ایلام، ستارگان البرز، دنا کهگیلویه و بویر احمد، آکادمی کاکتوس خراسان، آکادمی گلستان و کرمانشاه طی روز‌های شنبه و یکشنبه ۱۵ و ۱۶ شهریور در ورزشگاه آفتاب انقلاب تهران پیگیری شد و در پایان نیز تیم نفت تهران با بیشترین امتیاز در صدر جدول امتیازات قرار گرفت.

در رقابت‌های روز گذشته و در ماده پرتاب نیزه، علی فتحی گنجی از تیم نفت تهران با پرتابی به طول ۷۷.۶۰ متر موفق شد رکورد ملی این ماده را که پیش از این در اختیار صادق خادمی (۷۷.۴۷ متر – ۱۶/۰۶/۱۴۰۳- تهران) بود ارتقا دهد.

نتایج برترین‌های روز پایانی به شرح زیر است:

۲۰۰ متر:

۱- بنیامین یوسفی – نفت تهران – ۲۱.۰۶ ثانیه

۲- میر محمد طالعی – نفت تهران – ۲۱.۲۰ ثانیه

۳- سینا نجفی – آکادمی دنا کهگیلویه و بویر احمد – ۲۱.۳۶ ثانیه

۸۰۰ متر:

۱- امیرحسین پاپی – مس کرمان – ۱:۴۹.۲۷ دقیقه

۲- سبحان احمدی – نفت تهران – ۱:۵۰.۸۲ دقیقه

۳- محمدحسام مظفری – آکادمی گلستان – ۱:۵۴.۲۶ دقیقه

۴۰۰ متر بامانع:

۱- مهدی پیرجهان – نفت تهران – ۴۹.۵۶ ثانیه

۲- علی عباسپور – آکادمی کاکتوس خراسان – ۵۱.۷۵ ثانیه

۳- رضا عهدنو – مقاومت شهرداری تبریر – ۵۳.۵۸ ثانیه

۳۰۰۰ متر بامانع:

۱- یوسف آذریان – نفت تهران – ۹:۱۴.۱۳ دقیقه

۲- متین شهبازی – مقاومت شهرداری تبریز – ۹:۱۶.۷۶ دقیقه

۳- امیرحسین آراسته – مس کرمان – ۱۰:۱۲.۹۰ دقیقه

پرش طول:

۱- مهدی تماری – مس کرمان – ۷.۴۵ متر

۲- علی فیروزکوهی – نیروی زمینی ارتش – ۷.۱۷ متر

۳- مجتبی زاهدی – نفت تهران – ۷.۱۴ متر

پرش بانیزه:

۱- حسین فلاح – نفت تهران – ۵.۰۱ متر

۲- محمد معتمد نیا – ستارگان البرز – ۴.۰۰ متر

پرتاب چکش:

۱- مهدی محمدی – آکادمی گلستان – ۶۷.۶۷ متر

۲- محمد سیستانی – نفت تهران – ۶۲.۵۳ متر

۳- سهیل آگاهی – آکادمی گلستان – ۵۳.۹۵ متر

پرتاب دیسک:

۱- بهنام شیری – نفت تهران – ۵۲.۳۷ متر

۲- محمود منصوری – مقاومت شهرداری تبریز – ۴۸.۲۸ متر

۳- محمدرضا ضیایی – نیروی زمینی ارتش – ۴۵.۱۱ متر

۱۰۰۰۰ متر:

۱- مرتضی بیرانوند – نیروی زمینی ارتش – ۳۰:۵۹.۴۱ دقیقه

۲- میلاد رحیمی – آلامتو ایلام – ۳۱:۴۳.۴۰ دقیقه

۳- منصور بیات – نفت تهران - ۳۲:۲۲.۸۴ دقیقه

۴ در ۴۰۰ متر امدادی:

۱- مقاومت شهرداری تبریز (هادی شاهمارزاده، رضا عهد نو، امیرحسین انتظاری، امیررضا پور سخا) – ۳:۲۳.۷۷ دقیقه

۲- آکادمی کاکتوس خراسان (علی عباسپور، سجاد آقایی، پوریا حسینی، حمیدرضا کاووسی) – ۳:۳۲.۵۳ دقیقه

۳- صنعت مس کرمان (علی شهسواری، ابوالفضل عطاران، آرمین مرتضی پور، امیرمحمد محمود آبادی) – ۳:۴۳.۹۱ دقیقه