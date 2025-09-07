با پایان روز دوم مسابقات قهرمانی کشور اسکواش پسران در شیراز، ۴ ورزشکار برتر هر رده سنی مشخص شدند و به مرحله نیمه‌نهایی راه یافتند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های قهرمانی کشور پسران در شیراز پیگیری شد و با انجام دیدار‌های حساس، برترین‌ها به مرحله نیمه‌نهایی صعود کردند.

بر این اساس رده سنی کمتر از ۱۱ سال: پندار ترکزاد (کیش)، ماهان مهاجر (تهران)، عارف حسینی (خراسان جنوبی) و آئین عجم حسنی (گلستان) با برتری مقابل حریفان خود جواز حضور در نیمه‌نهایی را کسب کردند.

همچنین رده سنی کمتر از ۱۳ سال: مصطفی احراری (خراسان جنوبی)، امیر عطا محجل فرید (آذربایجان شرقی)، سامیار صفری (گیلان) و محمد طا‌ها نجفی (اصفهان) با شکست رقبا به جمع چهار بازیکن برتر این رده سنی پیوستند.