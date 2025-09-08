به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار حجت سفیدپوست گفت: در راستای طرح مبارزه با قاچاق کالا و جلوگیری از ورود و خروج هرگونه قاچاق به داخل کشور، ماموران دریابانی استان با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی یک محموله کالای قاچاق در یک فروند شناور باری در آب‌های ساحلی کشف و شناسایی کردند.

وی با اشاره به دستگیری ۵ متهم در این زمینه ادامه داد: در بازرسی از شناور توقیف شده ۳۰ دستگاه ماشین لباسشویی و ۴۵ دستگاه کولر اسپیلت و ۹ دستگاه یخچال همگی قاچاق و بدون مجوز قانونی وارد شده بود، کشف شد.

فرمانده مرزبانی خوزستان بیان کرد:کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را بالغ بر ۷۰ میلیارد ریال برآورد کردند که پس از تشکیل پرونده مقدماتی به همراه متهمان تحویل مراجع قانونی شد.