به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سجاد قادری، افزود: ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی این دانشگاه در کنکور ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته

وی با اشاره به پیگیری‌ها و مکاتبات مستمر رئیس دانشگاه با وزارت بهداشت، گفت: ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی امسال نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته است.

معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج اظهار کرد: در کنکور امسال ۱۸۳ نفر در رشته پزشکی، ۲۵ نفر در رشته دندانپزشکی و ۲۸۰ نفر در سایر رشته‌های کارشناسی پذیرش خواهند شد که در مجموع ظرفیت به ۴۸۸ نفر می‌رسد؛ در حالی که این رقم در سال گذشته ۴۰۳ نفر بود.

وی ادامه داد: در راستای عدالت آموزشی و حمایت از داوطلبان بومی استان، ۱۴ صندلی در رشته پزشکی و ۶ صندلی در رشته دندانپزشکی صرفاً به داوطلبان کهگیلویه و بویراحمد اختصاص یافته است؛ همچنین ۲ سهمیه بومی داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز به استان تعلق گرفته است.

قادری تأکید کرد: افزایش ظرفیت‌های امسال می‌تواند در تربیت نیروی انسانی متخصص حوزه سلامت، ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی و توسعه عدالت آموزشی در استان نقش مهمی ایفا کند.