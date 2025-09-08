پخش زنده
تیم قم نایب قهرمان مسابقات ورزش زورخانهای قهرمانی نونهالان کشور شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امیرعباس قنبری نماینده قم در رشته چرخ تیز بر سکوی دومی ایستاد و در رشته چرخ چمنی به عنوان سومی دست یافت.
یوسف شبخیز هم در دو رشته کباده و میل بازی صاحب دو نشان برنز شد؛ سیدحسین میرزایی در چرخ چمنی عنوان سومی را از آن خود کرد و محمدطاها ایمانی هم در رشته سنگ به عنوان سومی رسید.
در رده بندی تیمی، قم با کسب یک عنوان نایب قهرمانی و ۵ جایگاه سومی در رده دوم قرار گرفت.
مسابقات ورزش زورخانهای نونهالان قهرمانی کشور به میزبانی اصفهان برگزار شد.