پلیس تگزاس از کشته شدن یک نفر و زخمی شدن پنج نفر بر اثر تیراندازی در شمال شرقی هیوستون خبر داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خبرگزاری «آسوشیتدپرس»، پلیس «تگزاس» در جستجوی عامل تیراندازی است که روز یکشنبه در شهری در شمال شرقی «هیوستون» تیراندازی کرد و یک نفر را کشت و پنج نفر دیگر را زخمی کرد. شش نفر هدف گلوله قرار گرفتند که یک نفر در محل حادثه جان باخت و دو نفر دیگر با بالگرد پزشکی به بیمارستان برده شدند.
مقامات گفتند که معتقدند مظنون به تنهایی عمل کرده است. آنها گفتند که او با وسیله نقلیهای که ون بود، فرار کرده است. مقامات هیچ جزئیاتی درباره مظنون، انگیزه احتمالی یا قربانیان منتشر نکردند.
دیوید مایرز، مقام پلیس گفت: «حدود ساعت ۲:۲۷ صبح امروز، واحد ما چندین تماس با اورژانس ۱۱۵ در رابطه با تیراندازی دریافت کرد و ما باخبر شدیم که بر اثر تیراندازی چند نفر هدف اصابت گلوله قرار گرفته و زخمی شدهاند.»
وی افزود: «در مجموع شش نفر هدف اصابت گلوله قرار گرفتهاند. یکی از آنها در محل حادثه فوت کرده، یکی دیگر در شرایط بحرانی به بیمارستان «مموریال هرمان» برده شده، یکی دیگر در شرایط پایدار و تا حدودی بحرانی به بیمارستان «ال بی جی» برده شده و سه نفر دیگر که وضعیتشان بهتر بود از طریق زمینی به بیمارستانهای محلی برده شدهاند.»
دیوید مایرز، مقام پلیس در ادامه گفت: «در حال حاضر، ما میدانیم مظنون تیراندازی آزاد است و بازداشت نشده است. بیشتر صحنهها تصویربرداری شده است. ما یک وسیله نقلیه مشکوک داریم. ما از آن تصویربرداری کردهایم. این فرد یک مشتری معمولی نبوده است. او امشب به اینجا آمده و شاید کمی بیشتر از یک ساعت اینجا بوده است. او ابتدا به بیرون رفته و پس از بازگشت به داخل مغازه تیراندازی است.»
وی افزود: «او به تنهایی عمل کرده است. هیچ کس دیگری در ون نبود. به محض اینکه بتوانیم فیلم را به دفترمان برسانیم و نسخههای خوبی از آن تهیه کنیم، آن را برای کسب اطلاعات بیشتر منتشر خواهیم کرد. ما هیچ علتی در زمینه اینکه چه چیزی او را به این کار کشانده است، در اختیار خود نداریم. ما با پیشخدمت محل صحبت کردیم. او اظهار داشت که او نوشیدنی سفارش داده است. او آنجا نشسته است. او نوشیدنی خود را نوشیده است، زیاد صحبت نمیکند و تنها کاری که انجام میدهد این است که در هر صحبتی تنها بله و خیر میگوید و به دستشویی رفته است و سپس همه این اتفاقها رخ داده است. البته در تصویر گرفته شده ما او را در حال صحبت با چند نفر در داخل بار مشاهده کردیم و در تلاشیم ببینیم که آیا این افراد همانهایی هستند که قبلاً با آنها مصاحبه کردهایم یا خیر.»
دیوید مایرز، مقام پلیس همچنین گفت: «فرد تیرانداز یک مرد اسپانیایی تبار است و من در حال حاضر نمیتوانم توصیف کاملی از او تا زمانی که بتوانیم برویم و ویدیو را ببینیم و قد و وزن تقریبی او را به دست آوریم، ارائه دهم. اما او در حال رانندگی با یک ون سفید بزرگ که اصلاً پنجرهای روی (بدنه) ون وجود ندارد، دیده شده است. سمت چپ آن یک خراش طولانی دارد و این تنها چیزی است که در حال حاضر در اختیار داریم.»