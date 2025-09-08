به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در بازی‌های این هفته تیم فتح نیروگاه ۴ - صفر مقاومت را شکست داد و در بازی دوم ۲ – صفر برابر تیم شهید سلیمانی کهک پیروز شد. تیم پردیس پس از قبول شکست ۲ – صفر برابر پرسپولیس نیروگاه، در بازی دوم خود با همین نتیجه برابر تیم شهید سلیمانی کهک به برتری رسید و در آخرین بازی این هفته هم تیم پرسپولیس نیروگاه ۲ - صفر تیم مقاومت را از پیش رو برداشت.

هفته نخست لیگ هاکی سالنی پسران در رده زیر ۱۶ سال، در سالن فتح منطقه شیخ‌آباد برگزار شد.