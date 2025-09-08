

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس اعلام سازمان هواشناسی، امروز در استان‌های اردبیل، گیلان و مازندران بارش‌های پراکنده رخ خواهد داد. همچنین در ساعات بعدازظهر در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان، فارس، برخی نقاط هرمزگان و شمال آذربایجان شرقی، رگبار و رعد و برق پراکنده همراه با وزش باد شدید موقت پیش‌بینی می‌شود.

در پنج روز آینده، در شرق کشور به ویژه منطقه زابل و همچنین استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، در برخی ساعات وزش باد شدید موقت و گرد و خاک انتظار می‌رود.