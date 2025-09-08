ماه کامل سپتامبر که به آن «ماه ذرت» نیز گفته می‌شود، وارد سایه مرکزی زمین شد و به مدت ۸۲ دقیقه به رنگ قرمز تا نارنجی تیره درآمد. این رنگ خیره‌کننده نتیجه عبور نور خورشید از جو زمین و پراکندگی نور است که باعث می‌شود تنها نور قرمز به ماه برسد.



این هم‌راستایی ماه با زمین و خورشید همچنین زمینه‌ساز خورشیدگرفتگی عمیقی شد که قرار است در تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵(۳۰شهریور) رخ دهد.

ستاره‌شناسان می‌گویند، مشاهده این دو پدیده در یک ماه بسیار نادر است و فرصت ویژه‌ای برای علاقه‌مندان به نجوم فراهم می‌کند.

