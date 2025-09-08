ماه کامل دیشب(۱۶شهریور) با درخشش قرمز و نارنجی خود، آسمان شب را نورانی کرد و ۸۲ دقیقه در سایه زمین فرو رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در شب هفتم سپتامبر ۲۰۲۵(۱۶شهریور) ماه کامل آسمان شب را در سراسر جهان روشن کرد و بخشی از زمین شاهد یک پدیده نجومی شگفتانگیز یعنی خسوف کامل ماه بود. این رویداد، نیم جهان شامل استرالیا، آسیا، آفریقا و اروپا را تحت تأثیر قرار داد، در حالی که آمریکای شمالی این نمایش را مشاهده نکرد.
ماه کامل سپتامبر که به آن «ماه ذرت» نیز گفته میشود، وارد سایه مرکزی زمین شد و به مدت ۸۲ دقیقه به رنگ قرمز تا نارنجی تیره درآمد. این رنگ خیرهکننده نتیجه عبور نور خورشید از جو زمین و پراکندگی نور است که باعث میشود تنها نور قرمز به ماه برسد. این همراستایی ماه با زمین و خورشید همچنین زمینهساز خورشیدگرفتگی عمیقی شد که قرار است در تاریخ ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۵(۳۰شهریور) رخ دهد. ستارهشناسان میگویند، مشاهده این دو پدیده در یک ماه بسیار نادر است و فرصت ویژهای برای علاقهمندان به نجوم فراهم میکند. در ادامه تصاویر شکار شده از این پدیده را میبینید.
تصاویر ماهگرفتگی شب گذشته تصاویر ماهگرفتگی شب گذشته تصاویر ماهگرفتگی شب گذشته تصاویر ماهگرفتگی شب گذشته تصاویر ماهگرفتگی شب گذشته تصاویر ماهگرفتگی شب گذشته تصاویر ماهگرفتگی شب گذشته تصاویر ماهگرفتگی شب گذشته تصاویر ماهگرفتگی شب گذشته تصاویر ماهگرفتگی شب گذشته تصاویر ماهگرفتگی شب گذشته تصاویر ماهگرفتگی شب گذشته تصاویر ماهگرفتگی شب گذشته تصاویر ماهگرفتگی شب گذشته