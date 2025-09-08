به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداو سیما به نقل از کریدل، وزرای امور خارجه ایران و ونزوئلا روز یکشنبه طی یک تماس تلفنی، در مورد روابط دوجانبه و افزایش تحرکات نظامی ایالات متحده در دریای کارائیب گفت‌و‌گو کردند.

وزیر خارجه ونزوئلا، ایوان گیل پینتو، در این گفت‌و‌گو از همتای ایرانی خود عباس عراقچی بابت تلاش‌های تهران برای دفاع از اصول منشور سازمان ملل متحد تشکر کرد و بر لزوم احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ونزوئلا تأکید کرد.

این تماس تلفنی تنها یک هفته پس از آن صورت گرفت که آمریکا هشت ناو جنگی، یک زیردریایی و چندین جنگنده F-۳۵ را به منطقه کارائیب اعزام کرد. واشنگتن ادعا کرده که ونزوئلا مسئول قاچاق گسترده مواد مخدر به ایالات متحده است.