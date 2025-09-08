سی و چهارمین جلسه ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم، با حضور حجت‌الاسلام قمی، رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی، سه‌شنبه ۱۸ شهریور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دفتر ریاست سازمان تبلیغات اسلامی، سه‌شنبه ۱۸ شهریور میزبان برگزاری سی و چهارمین جلسه ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم خواهد بود که با حضور حجت‌الاسلام محمد قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی برگزار خواهد شد.

۱۶ عضو این ستاد به نمایندگی از نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات قرآنی کشوری، دولتی، آموزشی و نظامی در این نشست حضور دارند و در آن بحث و تبادل نظر دربارۀ ۵ دستور جلسه به شرح زیر انجام خواهد شد:

ـ ارائه گزارشی از وضعیت استقرار دبیرخانه‌ها، قرارگاه‌ها و کارگروه‌های تخصصی ستاد حفظ

ـ ارائه و تصویب نگاشت نهادی توسعه حفظ قرآن کریم براساس تکلیف برنامه هفتم توسعه

ـ بررسی و تصویب «طرح شهید سلامی» در حوزه شناسایی و تشویق فعالان مؤسسات و نهاد‌های برتر حفظ

ـ تعیین تعداد و عنوان کارگروه‌های تخصصی

ـ انتخاب دو نفر فعال قرآنی دارای تجربه مدیریت کلان با برخورداری از تفکر راهبردی برای عضویت در ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم