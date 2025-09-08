به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سرهنگ اسلام توحیدی پور فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس گفت:

مرزبانان در این عملیات ها، موفق به کشف یک محفظه بزرگ پلاستیکی معروف به مشک ماری و توقیف دو شناور سبک و یک فروند یدک کش حامل۱۷۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل شدند.

وی گفت: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را ۸۳ میلیارد و ۷۴۶ میلیون ریال برآورد کردند.

فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس افزود: در این رابطه ۱۱ نفر دستگیر شدند.