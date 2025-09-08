پخش زنده
مرزبانان پایگاه دریابانی بندرعباس از خروج بیش از ۱۷۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل در آبهای این شهرستان جلوگیری کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سرهنگ اسلام توحیدی پور فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس گفت:
مرزبانان در این عملیات ها، موفق به کشف یک محفظه بزرگ پلاستیکی معروف به مشک ماری و توقیف دو شناور سبک و یک فروند یدک کش حامل۱۷۲ هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل شدند.
وی گفت: کارشناسان ارزش ریالی محموله کشف شده را ۸۳ میلیارد و ۷۴۶ میلیون ریال برآورد کردند.
فرمانده پایگاه دریابانی بندرعباس افزود: در این رابطه ۱۱ نفر دستگیر شدند.