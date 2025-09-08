پخش زنده
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس اعلام کرد: واحدهای آلاینده بدون پیشتصفیه بدون اغماض به محیط زیست معرفی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عباس برنهاد مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در نشست با مدیران عامل شرکتهای خدماتی شهرکها و نواحی صنعتی استان با محوریت بررسی وضعیت تصفیهخانههای فاضلاب و الزامات زیستمحیطی گفت: حفاظت از محیط زیست یکی از اولویتهای مهم توسعه صنعتی است و تصفیهخانههای فاضلاب نقشی کلیدی در این زمینه دارند.
وی با تأکید بر بهرهبرداری اصولی از این تصفیهخانهها، افزود: پایش مستمر پساب خروجی و نمونهبرداریهای منظم باید در دستور کار قرار گیرد و واحدهای آلاینده بدون سیستم پیشتصفیه، شناسایی و به اداره کل محیط زیست معرفی شوند.
برنهاد، فرهنگسازی و آموزش در کنار برخورد جدی با متخلفان را عامل ارتقای اعتماد عمومی به صنایع دانست و افزود: رعایت استانداردهای ملی و بینالمللی در مدیریت پساب، جایگاه شهرکهای صنعتی فارس را در مسیر توسعه پایدار تقویت میکند.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس اعلام کرد: هماکنون ۱۶ تصفیهخانه فاضلاب با ظرفیت تصفیه روزانه ۷ هزار مترمکعب در شهرکها و نواحی صنعتی استان فعال است و با اجرای طرحهای ایجادی و توسعهای، بیش از ۵ هزار مترمکعب دیگر تا پایان امسال به ظرفیت موجود اضافه خواهد شد.
او اضافه کرد: تاکنون بیش از سه هزار واحد صنعتی و تولیدی به شبکه فاضلاب متصل شدهاند که این اقدام نقش مؤثری در کاهش آلایندگیها و مدیریت صحیح پساب دارد.
برنهاد تأکید کرد: حفظ محیط زیست تنها یک وظیفه سازمانی نیست، بلکه مسئولیتی اجتماعی و ملی است و تحقق آن نیازمند همکاری مدیران شرکتهای خدماتی، واحدهای صنعتی و دستگاههای نظارتی است.