به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان طبس گفت: برداشت خرما در نخلستان‌های طبس آغاز شده و پیش‌بینی می‌کنیم از هزار و ۵۷۳ هکتار باغات این شهرستان حدود ۵ هزار تن خرمای اصلاح شده و بومی برداشت شود.

الله بخش پور افزود: تعداد بهره‌برداران خرما در طبس هزار و ۵۰۰ نفر است.

وی گفت: ارقام عمده خرمای اصلاح شده شامل کبکاب، زاهدی و مضافتی است. بخشایی با اشاره به شرایط مساعد آب‌وهوایی طبس گفت: خرمای تولیدی این شهرستان نسبت به خرما‌های مشابه در استان‌های مبدأ خرید پاجوش‌های اصلاح شده از کمیت و کیفیت بالاتری برخوردار است.

مدیر جهاد کشاورزی طبس همچنین افزود: شهرستان طبس مقام اول سطح زیر کشت و تولید خرما در استان را دارد و محصول تولیدی علاوه بر بازار داخلی، در شهرستان‌ها و شهر‌های اطراف نیز عرضه می‌شود.

الله بخش پور گفت: از مهم‌ترین اقدامات سال زراعی جاری می‌توان به توزیع ۲ هزار اصله نهال کشت بافت یارانه‌دار ارقام زاهدی، پیارم، خنیزی، شی‌شی، برحی، ربی و رنگ نو و همچنین ۳ هزار و ۲۰۰ اصله پاجوش خرما یارانه‌دار رقم مضافتی اشاره کرد.

وی افزود: اقدامات انجام شده در سال‌های اخیر باعث شده حدود ۸۰ درصد نخیلات شهرستان، معادل هزار و ۲۵۵ هکتار، اصلاح شود که از این میزان، ۳۱۷ هکتار بومی و در مجموع سطح بارده هزار و ۱۴۵ هکتار و سطح نهال ۴۲۸ هکتار است.

الله بخش پور با اشاره به نگهداری حدود ۷ هزار اصله نهال کشت بافت خرما در گلخانه سازگاری شهرستان برای توسعه نخلستان‌ها گفت: امسال با استفاده از اعتبارات استانی در بخش حفظ نباتات علیه آفات سوسک شاخ‌دار خرما مبارزه تلفیقی در دو روستا انجام شد که شامل هرس و تکریب ۳۰۰ اصله نخل و نصب ۲۰ تله نوری بود.

مدیر جهاد کشاورزی طبس افزود: برای ردیابی آفت سوسک سرخرطومی حنایی خرما، ۲۰ تله فرمونی نصب و مورد رصد قرار گرفت و جهت مبارزه با آفت موش، ۱۰۰ کیلوگرم طعمه مسموم تهیه و توزیع شد.

الله بخش پور گفت: همچنین برای آشنایی بهره‌برداران با مراحل کاشت، داشت و برداشت خرما، تعداد ۱۵۰ اطلاعیه بین آنان توزیع شد.

وی افزود: از محل طرح خرید خدمات گیاه‌پزشکی در بخش زراعی و باغی، پنج نفر ناظر به کار گرفته شده‌اند که سطح ۲۵۰ هکتار از نخلستان‌های شهرستان را تحت پوشش قرار می‌دهند.