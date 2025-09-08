پخش زنده
پلیس فارس دو جوان هنجارشکن را که با رفتار غیراخلاقی و فحاشی در فرهنگشهر شیراز موجب جریحهدار شدن افکار عمومی شده بودند، دستگیر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این دو نفر که فیلم رفتار غیراخلاقی و فحاشی آنها در فضای مجازی منتشر شده بود، با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی پلیس در کوتاهترین زمان شناسایی و دستگیر شدند.
فرماندهی انتظامی استان فارس با اعلام این خبر تأکید کرد: امنیت و آرامش شهروندان خط قرمز پلیس است و هیچگونه رفتار هنجارشکنانه در سطح جامعه تحمل نخواهد شد.
پلیس فارس همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را سریعاً به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.