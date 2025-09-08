به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان گفت: در این مرحله اجرای خط انتقال آب به طول سه کیلومتر برای پهنه گردشگری لارک در دستور کار قرار گرفته است.

عباس رئیسی افزود: هدف از اجرای این طرح رفع نیاز‌های اولیه گردشگران و فراهم‌سازی زیرساخت‌های پایدار برای توسعه خدمات گردشگری در این جزیره است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: هزینه اجرای این طرح ۱۰ میلیارد تومان است که از محل اعتبارات ملی تأمین شده است.

جزیره لارک یکی از مقاصد خاص گردشگری در هرمزگان است که با دارا بودن جاذبه‌های طبیعی، مناظر دریایی و موقعیت منحصر‌به‌فرد، می‌تواند نقش مهمی در رونق گردشگری دریایی استان ایفا کند.