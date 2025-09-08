تکثیر پنج گونه جدید ماهی تزئینی در بروجرد
رییس کارگروه ماهیان تزئینی اداره کل شیلات لرستان از تکثیر پنج گونه جدید ماهی تزئینی در بروجرد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
غلامحسین اکبری اظهار کرد: اکنون ۱۷ مزرعه پرورش ماهی فعال در بروجرد وجود دارد و تولید ماهیان تزئینی در این استان به حدود ۲ میلیون قطعه در سال رسیده که بیشترین سهم تولید در لرستان مربوط به شهرستان بروجرد است.
وی همچنین به مزایای اقتصادی و اجتماعی این اقدام اشاره کرد و افزود: تکثیر این گونهها میتواند به اشتغالزایی و رونق اقتصاد محلی کمک کند و علاقهمندان به پرورش ماهی را تشویق به فعالیت کند.
رییس کارگروه ماهیان تزئینی لرستان بیان کرد: این پنج گونه جدید شامل ماهیهای رنگی و جذابی هستند که میتوانند در شرایط مختلف آب و هوایی و زیستمحیطی رشد کنند.
اکبری تاکید کرد: برنامههای آموزشی و علمی برای ارتقای دانش پرورشدهندگان محلی در نظر گرفته شده تا بتوانند به بهترین نحو از این گونهها بهرهبرداری کنند زیرا این اقدام گامی مهم در جهت حفظ تنوع زیستی و اشاعه فرهنگ نگهداری از ماهیان تزئینی در این منطقه است.
وی اضافه کرد: انتظار میرود با ادامه این تلاشها بروجرد به یکی از مراکز مهم پرورش ماهیان تزئینی در کشور و منطقه تبدیل و این صنعت به رشد و شکوفایی بیشتری دست یابد.