به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، غلامحسین اکبری اظهار کرد:‌ اکنون ۱۷ مزرعه پرورش ماهی فعال در بروجرد وجود دارد و تولید ماهیان تزئینی در این استان به حدود ۲ میلیون قطعه در سال رسیده که بیشترین سهم تولید در لرستان مربوط به شهرستان بروجرد است.

وی همچنین به مزایای اقتصادی و اجتماعی این اقدام اشاره کرد و افزود: تکثیر این گونه‌ها می‌تواند به اشتغال‌زایی و رونق اقتصاد محلی کمک کند و علاقه‌مندان به پرورش ماهی را تشویق به فعالیت کند.

رییس کارگروه ماهیان تزئینی لرستان بیان کرد: این پنج گونه جدید شامل ماهی‌های رنگی و جذابی هستند که می‌توانند در شرایط مختلف آب و هوایی و زیست‌محیطی رشد کنند.

اکبری تاکید کرد: برنامه‌های آموزشی و علمی برای ارتقای دانش پرورش‌دهندگان محلی در نظر گرفته شده تا بتوانند به بهترین نحو از این گونه‌ها بهره‌برداری کنند زیرا این اقدام گامی مهم در جهت حفظ تنوع زیستی و اشاعه فرهنگ نگهداری از ماهیان تزئینی در این منطقه است.

وی اضافه کرد: انتظار می‌رود با ادامه این تلاش‌ها بروجرد به یکی از مراکز مهم پرورش ماهیان تزئینی در کشور و منطقه تبدیل و این صنعت به رشد و شکوفایی بیشتری دست یابد.